publié le 28/11/2019 à 07:51

Dana et Arkell sont mariés depuis plus de 20 ans. Pendant des années, ils ont essayé d’avoir un enfant. Ça a vraiment été très difficile, une succession d’espoirs, puis de déceptions. 4 fausses couches, un enfant mort-né, des traitements, le couple s'est vraiment accroché.

En 2015, Dana est une nouvelle fois enceinte, elle reste prudente, mais la grossesse se passe normalement. Après 4 mois de grossesse, ils sont ravis de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à leurs familles et leurs amis en leur montrant une image de l’échographie. Ils racontent leur histoire sur les réseaux sociaux et leur vidéo est vue 10 millions de fois.

Mais peu de temps après, juste avant le 5e mois de grossesse, 17 semaines avant le terme, leur fils naît. Grand prématuré, le petit Kaleb ne pèse que 360 grammes.

355 jours après

À plusieurs reprises, les médecins leur disent que leur enfant ne passera pas la nuit. Il doit subir une opération. Un jour, alors que Dana tient le petit Kaleb dans ses bras, ses lèvres deviennent bleues, il ne bouge plus, elle comprend qu’il est en train de mourir, le cœur du bébé s’arrête. Une dizaine de soignants arrivent en urgence, elle sort de la pièce en hurlant, elle croit que c’est fini que son fils est mort. Finalement il est réanimé. Mais pas sauvé pour autant.

Ce n’est qu’après 355 jours dans une unité intensive néonatale que le petit Kaleb peut sortir de l’hôpital avec ses parents, 10 jours avant son premier anniversaire. C’est la première fois qu’il sent le soleil et le vent sur sa peau, il a presque 1 an. Dana et Arkell sont tellement heureux qu’ils louent une limousine pour rentrer chez eux !



Baby Buns for Live

Plus sérieusement, ils sont pleins de reconnaissance pour tous ceux qui les ont aidés à surmonter cette épreuve difficile, on leur a tellement dit que leur fils ne devait pas s’en sortir et qu’il fallait se préparer au pire. Heureusement, ils ont eu des proches, des amis, qui étaient là pour les aider. Mais ils ont vu d’autres parents qui étaient seuls, ou presque. Dana et Arkell ont donc décidé de lancer une organisation Baby Buns for Live (Baby Buns, c’est le surnom de leur fils Kaleb).



Depuis, ils collectent de l’argent, des dons, pour accompagner les parents de prématurés, que leur bébé passe une semaine ou 10 mois à l’hôpital. Ils font le tour des établissements de l’état de Virginie pour passer régulièrement distribuer de grands sacs avec des vêtements pour les bébés, des jouets, des repas et des objets utiles pour les parents, mais c’est surtout un prétexte pour engager la conversation, pour les aider, les écouter, leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. Leur donner des conseils. Dana et Arkell veulent rendre ce que la vie leur a donné. Et aujourd’hui Kaleb a 4 ans et demi.