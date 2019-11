publié le 27/11/2019 à 06:53

L'histoire de Pam Talbert est une histoire de reconnaissance et de persévérance. Elle se déroule en Louisiane, à Bâton-Rouge. Pam a longtemps souffert d'illettrisme. Elle avait le niveau de lecture d’une élève de CE2. En fait, elle dit que ne savait même plus écrire, et que la lecture était un enfer, elle peinait à déchiffrer les mots, à comprendre les sons que font les lettres.

Elle avait été d’une timidité extrême quand elle était petite, et personne ne l’avait vraiment aidé à surmonter ses blocages. En grandissant, c’est devenu très douloureux pour elle. Elle était assez à l’aise avec les chiffres, mais les lettres, les mots, la lecture, la paralysaient.

Il y a une vingtaine d’années, Pam avait déjà trois enfants, et elle travaillait dur pour nourrir la famille, malgré ses difficultés de lecture. Elle faisait le ménage dans des écoles et des maisons de retraite et conduisait aussi un bus scolaire. Elle travaillait dur, mais ce qui était douloureux pour elle c’était de ne pas pouvoir aider ses enfants à faire leurs devoirs. Elle se sentait humiliée. Même des mots simples semblaient insurmontables. Un jour elle s’est mise à pleurer parce qu’elle n’arrivait à lire le mot "bear", qui signifie "ours" en français.



D'élève à enseignante

Finalement, elle s’en est sortie grâce à ses enfants, grâce à sa fille et ses deux fils. Leur mère ne pouvait pas les aider à faire leurs devoirs, alors eux l’ont aidé. Alors qu’ils étaient encore enfants, ils ont repris l’apprentissage de la lecture avec elle, avec de la phonétique. Le processus a été lent, très lent même, mais Pam a peu à peu repris confiance.

Tous les soirs, ses enfants lui répétaient ce qu’ils avaient appris pendant la journée. Ils lui faisaient des cours du soir, ceux qu’on leur avait enseigné à l’école. Tout en continuant les heures de ménage et de bus scolaire, Pam s’est accrochée et a repris sa scolarité, jusqu’à entrer à l’université, puis enchaîne licence, master.



Elle est devenue enseignante. Elle voulait aider les petits qui ont des difficultés de lecture, comme elle quand elle était enfant. Elle a commencé à enseigner, en CE1, puis CM1, CM2, 6e, 5e. Depuis deux ans, elle est directrice-adjointe d’un collège.

Et ça n’est pas terminé, elle a aujourd'hui repris des études, une seconde fois. Elle s'est inscrite en doctorat avec son fils. Leur projet, c’est d’ouvrir ensemble une école pour les enfants et les adultes qui ont du mal à lire, et qui en souffrent.