États-Unis : un adolescent apporte à manger à camarades qui arrivent le ventre vide et provoque un élan de solidarité

Un américain apporte des gâteaux et un grille pain à l'école pour donner à ceux qui n'ont pas à manger

À Colombus (Ohio, États-Unis) un jeune américain a prouvé qu'un petit geste de solidarité pouvait susciter un grand élan de générosité. Matteo, 13 ans, avait pris la décision d'emporter son grille-pain et des gâteaux pour en donner à ses camarades qui arrivaient le ventre vide, racontent nos confrères de Ouest France.

Son proviseur s'en est rendu compte et en a informé ses parents. Si l'intention est louable, il est demandé à Matteo de ne pas en faire "une habitude", rapporte sa mère sur Twitter : "Apparemment, mon fils a eu des soucis aujourd’hui pour avoir mis notre grille-pain dans son sac à dos et l’avoir sorti au déjeuner pour faire des Pop-tarts (pâtisseries à faire griller ndlr) pour sa classe. Ça me fait mourir de rire".

Ce tweet a reçu à ce jour près de 175.999 mentions "j'aime" et a engendré un élan de solidarité de la part de certains internautes, qui ont demandé à la mère de Matteo comment ils pouvaient aider. Elle leur a répondu avec le lien d'une banque alimentaire locale, Mid-Ohio Food Collective. Les personnes venues faire des dons étaient tellement nombreuses que le site a crashé et a été inaccessible pendant quelque temps.

Mais l'élan de solidarité ne s'est pas arrêté là. La marque de gâteaux que Matteo avait apportés à l'école a également eu vent de cette histoire et a envoyé plusieurs caisses de ses produits à l'établissement. La marque Pop-tarts a également fait un don de 5.000 dollars, soit environ 4.600 euros, au programme alimentaire No Kids Hungry(pas d'enfants affamés).

Matteo solidaire depuis son plus jeune âge

Ce n'est pas la première fois que Matteo fait preuve de générosité. À 5 ans, les médecins lui détectent un cancer. Au début de son traitement, une personne lui avait donné 100 dollars pour acheter un jouet. Une somme qu'il a préféré utiliser pour acheter des "Legos qu'il pourrait donner aux autres enfants à l'hôpital", a expliqué sa mère sur Twitter.

Aujourd'hui, Matteo s'est débarrassé de son cancer, et il est décrit comme "un garçon pas très bavard, un peu farceur, très gentil" par sa mère.