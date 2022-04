Haute-Garonne : une femme retrouvée morte aux côtés de son mari pendu

Une femme de nationalité anglaise a été retrouvée morte dimanche 24 avril à son domicile de Boudrac en Haute-Garonne, près de son mari pendu, d'après une source proche de l'enquête.

Le corps de la femme Britannique de 65 ans porte des traces de coups et de strangulation, qui pourraient être à l'origine du décès. Sa mort remonte à au moins 72 heures, tout comme celle de son mari âgé de 64 ans, lui aussi Anglais et pour lequel la piste du suicide est privilégiée. Le mari avait laissé un écrit près de lui faisant état de ses difficultés financières.

Une autopsie est prévue mardi 26 avril pour déterminer les causes exactes des deux décès survenus dans la petite commune de Boudrac, située près de Saint-Gaudens. Il y a un an et demi, le couple y avait acquis une maison, où il proposait des chambres d'hôtes.