États-Unis : Trump veut rouvrir les frontières, Biden les maintient fermées

publié le 19/01/2021

À la veille de quitter la Maison Blanche, Donald Trump a été désavoué par son successeur Joe Biden sur la réouverture des frontières américaines aux Européens et aux Brésiliens. Le président sortant a annoncé vouloir autoriser à nouveau les déplacements internationaux vers les États-Unis à compter du 26 janvier. Les équipes de Joe Biden ont immédiatement contré cette déclaration.

"Ce n'est pas le moment de lever les restrictions sur les déplacements internationaux", a déclaré, sur son compte Twitter, Jen Psaki, qui doit officiellement prendre mercredi ses fonctions de porte-parole du nouveau président américain.

Pour ralentir la progression de la pandémie, Donald Trump avait fermé les frontières des Etats-Unis aux 26 pays de l'espace Schengen le 11 mars 2020, puis au Royaume-Uni et à l'Irlande le 14, avant d'en faire autant pour le Brésil le 24 mai.

L'épidémie de coronavirus s'aggrave aux États-Unis

"Sur les conseils de notre équipe médicale, le (futur) gouvernement n'entend pas lever ces restrictions le 26 janvier", a écrit Jen Psaki sur Twitter. "D'ailleurs", a-t-elle ajouté, "nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique appliquées aux voyages internationaux pour lutter encore davantage contre la diffusion de la Covid-19."

Les États-Unis font actuellement face à la pire phase de la pandémie que le pays ait connu à ce jour, avec plus de 20.000 décès sur les six derniers jours. La future porte-parole de la Maison Blanche a également rappelé que des variants du virus beaucoup plus contagieux avaient récemment été identifiés pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Le variant britannique a déjà fait son chemin jusqu'aux États-Unis, où il a été retrouvé chez des patients dans plusieurs régions.

Quelque 10,5 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus aux États-Unis, mais la campagne a connu de nombreux ratés. Moins de 40% des doses distribuées ont été administrées à ce jour, et plusieurs régions menacent de se retrouver à cours de vaccins dès cette semaine, notamment dans l'État de New York.