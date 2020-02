États-Unis : Trump vante son bilan dans son discours sur l'état de l'Union

publié le 05/02/2020 à 07:29

Ce mercredi 5 février est une journée très importante pour la présidence Trump puisque le président des États-Unis va être acquitté ce soir dans son procès en destitution. Il y a quelques heures, il a prononcé son discours annuel solennel sur l'état de l'Union devant les sénateurs réunis en Congrès.

C'est toujours un moment important, en direct sur toutes les grandes chaînes à l'heure de plus grande écoute. À quelques mois des élections, Donald Trump a vanté son bilan, ce qu'il appelle "le grand retour de l'Amérique". Emploi, revenus, pauvreté, criminalité, confiance... Il a clamé que l'Amérique est prospère et hautement respectée à nouveau. Tous les Républicains se sont alors levés pour chanter "Quatre ans de plus !".

Mais les surprises de cette soirée ne sont finalement pas venues du fond, mais de la forme. La salle était assez étrange puisque le Président vient prononcer un discours en majesté dans l'hémicycle même où son impeachment a été voté mi-décembre. Il avait devant lui les sénateurs, c'est-à-dire les jurés de son procès qui vont, ce mercredi 5 février à 22h, heure de Paris, l'acquitter.

Nancy Pelosi déchire le discours de Trump

Il est même possible que les sénateurs démocrates votent son acquittement. Son hôte pour ce discours de l'état de l'Union était Nancy Pelosi. Celle qui l'invite à prononcer cette allocution solennelle est la présidente de la chambre, celle-là même qui a mené son opération de destitution. Ils ne se sont pas parlé de puis mi-octobre. La dernière fois qu'ils se sont vus, ça s'est terminé en insultes et en claquements de porte.



Donald Trump est arrivé et lui a remis son discours car c'est la tradition. Nancy Pelosi, au-dessus de lui, lui a tendu la main pour le saluer et là, ostensiblement, Donald Trump lui a alors tourné le dos et refusé de lui serrer la main. On a entendu gronder dans l’hémicycle et Nancy Pelosi, censée dire une formule d'honneur pour accueillir le président des États-Unis, s'est contentée d'une formule très rapide et s'est vengée à la fin du discours en déchirant page à page le discours, alors que Donald Trump était applaudi par l'assemblée.

Inquiétant spectacle dans la démocratie la plus puissante du monde

Le discours sur l'état de l'Union ne porte par ce nom par hasard. Le Président doit venir chaque année devant le Congrès faire le point sur l'état de forme de l'Union que forment les États-Unis d'Amérique. En un mot, l'état de l'Union est actuellement déchiré des deux bords. C'est inquiétant et très triste d'observer ce spectacle dans la démocratie la plus puissante du monde, qui se vante d'être un phare du monde et de porter le flambeau des valeurs de démocratie et de liberté.