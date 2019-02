publié le 05/02/2019 à 18:45

Donald Trump va prononcer son discours sur "l'état de l'Union" ce mardi 5 février. Le deuxième de son mandat. Le président américain a promis un appel à l'unité et une tonalité résolument optimiste. Le tempétueux chef d'État se trouve dans une position difficile, en mauvaise posture dans les sondages à mi-mandat, à cause du climat politique délétère à Washington, lié au "shutdown", mais aussi de son projet de mur controversé



Comme ses prédécesseurs à la même période de l'année, il va donc s'exprimer au Capitole, dans l'hémicycle de la Chambre où doivent aussi siéger également les sénateurs, les ministres, des juges de la Cour suprême et d'autres notables.

À 21 mois de la prochaine élection présidentielle, où il entend briguer un second mandat de quatre ans, il devrait, lors de ce rendez-vous toujours minutieusement mis en scène, mettre en avant de très bons chiffres économiques et un marché du travail extrêmement dynamique.

Le républicain utilisera ce moment en prime-time pour tracer la voie politique et législative de la prochaine année, justifier la priorité militaire et donner un élan à ses réformes économiques et sociales. Il n'est pas garanti que l'assistance soit entièrement acquise à la cause de Donald Trump qui, après des semaines d'une étrange partie de poker menteur, a cédé face à ses adversaires politiques en mettant fin au "shutdown".

Qu'est-ce que c'est ?

Ce discours est généralement prononcé à chaque début d'année par le président des États-Unis. George Washington s'y était mis le premier, le 8 janvier 1770 à New York City. Légalement, rien n'oblige la tenue de cette réunion exceptionnelle.



Néanmoins, l'article II de la Constitution américaine précise que le Président "donnera par moments des informations au Congrès sur l'état de l'Union et lui recommandera les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes".

Quels enjeux pour Donald Trump ?

Comme l'an dernier, où il avait gardé les yeux sur les téléprompteurs et avait adopté un ton plutôt conciliant, Donald Trump devrait se tenir éloigné de l'agressivité de ses tweets quotidiens. "Ensemble, nous pouvons mettre fin à des décennies de blocage politique, guérir les blessures anciennes, construire de nouvelles coalitions, esquisser de nouvelles solutions", devrait-il affirmer selon des extraits diffusés par la Maison Blanche.



Le chapitre consacré à la politique étrangère pourrait lui valoir des applaudissements moins nourris dans son camp tant certaines de ses décisions suscitent un malaise.

Dans un cruel rappel à l'ordre, le Sénat a approuvé à une très large majorité, ce lundi 4 février, un amendement critiquant sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan.



Le président américain pourrait aussi profiter de ce rendez-vous pour annoncer le lieu et la date de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avec lequel il existe, selon lui, "une incroyable alchimie".



Cette année, le discours sur l'état de l'Union sera particulièrement scruté à la loupe puisque Donald Trump s'exprimera devant un nouveau Congrès qui bat tous les records de diversité dans l'histoire américaine avec 127 femmes et plus de 50 élus noirs.