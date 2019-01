Donald Trump annonce un accord temporaire de fin du "shutdown"

et AFP

publié le 25/01/2019

Le président américain Donald Trump a annoncé, vendredi 25 janvier depuis la Maison Blanche, un accord de fin du "shutdown", prévoyant un financement temporaire des services publics fédéraux jusqu'au 15 février. Ce "shutdown", qui dure depuis un mois et touche 800.000 fonctionnaires, est la plus longue de l'histoire.



"Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes parvenus à un accord pour mettre fin au 'shutdown'", a déclaré le président, avant d'annoncer qu'il signerait un texte approuvé par les démocrates et les républicains.

Donald trump prévoit en revanche d'un nouveau "shutdown" en cas de non-accord le 15 février prochain. "Nous n'avons pas d'autre choix que de construire un mur puissant ou une barrière en acier. Si nous ne parvenons pas à un accord avec le Congrès, soit le gouvernement sera de nouveau fermé le 15 février, soit j'utiliserai les pouvoirs qui me sont conférés pour répondre à cette urgence", a menacé le président américain.

