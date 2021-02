États-Unis : tout comprendre sur l'affaire GameStop qui affole Wall Street

publié le 03/02/2021 à 07:09

La bourse américaine, Wall Street, a été particulièrement secouée ces derniers jours par la saga GameStop. Aux États-Unis, il faut savoir que de nombreux habitants investissent en bourse, des salariés y font fructifier leur retraite, d’autres essaient de multiplier leurs économies et même pas mal d’enfants et d’adolescents sont poussés par leurs parents à s’essayer aux marchés.

Avec la plateforme Reddit, qui échange des infos sur la bourse et l’application Robinhood, devenue très populaire pendant la pandémie, qui permet d’acheter et vendre des actions, ou même juste des fractions d’actions, un utilisateur très attaché à l'enseigne Game Stop, s'est mis à investir. Et pour cause, il trouvait que ses actions étaient un peu sous évaluées et n’a pas envie de la voir disparaitre.

Or, ce n’est pas l’avis d’un groupe de "hedge funds", qui a décidé la semaine dernière de "shorter" l’action GameStop. "Shorter" signifie que les investisseurs estiment que l’action va baisser et ils font donc des bénéfices jusqu'au prix de sa réelle valeur. Donc mi-janvier, quand cet utilisateur qui adore GameStop découvre les plans des hedges funds, il commence à agiter sa communauté Reddit.

L'action Game Stop s'est envolée

Au lieu de motiver les autres utilisateurs à acheter des actions Game Stop uniquement parce qu’il aime bien l’enseigne, il les pousse, les entraîne à acheter pour prouver aux "hedge funds" qu’ils ont tort. Il y a aussi l’idée de montrer qu’il n’y a pas que les "hedge funds" qui peuvent fixer la valeur d’une entreprise, que "nous les gens normaux, on peut le faire aussi".

Grâce à lui, il y a de l’émulation, les acheteurs affluent et achètent de plus en plus d’actions GameStop. À la base, celle-ci coûte moins de 20 dollars mais grimpe de jour en jour, et la semaine dernière, l’action a atteint 80 dollars, avant de s'envoler jusqu'à 469 dollars, soit une hausse de 1.400%. Ces prises de valeur aussi soudaines, n'arrivent pas souvent à Wall Street et mettent habituellement des semaines, voire des années.

C’est pour cette raison que le monde de la Finance a regardé GameStop avec de grands yeux la semaine dernière. Ils voyaient des investisseurs pas du tout professionnels agir de manière concertée, parfois pas toujours très cohérente car il y en a qui ont acheté ces actions assez haut finalement.

Les utilisateurs de Reddit pensaient de leur côté avoir trouvé une faille à Wall Street et que c’était le début de la fin du système. La valeur de GameStop est montée jusqu’à 30 milliards de dollars avant que Robinhood ne prenne la décision d’arrêter la vente d’actions.

3 milliards de pertes pour un "hedge fund"

Les financiers et traders de Wall Street étaient ahuris et un peu perdus car pour eux, les spéculations sont basées sur les revenus et les bénéfices. Or là, les investisseurs de Reddit ne voulaient pas gagner de l’argent selon les règles mais simplement montrer qu’ils pouvaient manipuler le système peut être mieux que les professionnels.



Ils ont tout de même réussi à faire faire presque banqueroute à un "hedge fund" qui a perdu 3 milliards de dollars. Cette affaire a même été jusqu'à affoler les parlementaires et a prouvé que si des centaines de milliers de gens joignent leurs forces, ils peuvent manipuler la valeur d’une action. Et personne, pas même les politiques, n’y avait encore jamais pensé.



De son côté, l’application Robinhood s’est retrouvée à cours de liquidités pour pouvoir continuer le trading et a même du lever un milliard de dollars auprès de ses fans. Ces deux derniers jours, l'action GameStop a perdu 76% de sa valeur et ceux qui ont acheté des actions quand leur valeur était haute se retrouvent coincés et vont perdre beaucoup d'argent.