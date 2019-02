publié le 26/02/2019 à 10:36

Vous ne connaissez probablement pas son nom mais Sean Hannity tient une place centrale dans la vie politique américaine. Homme de confiance de Donald Trump, peut-être même plus que le vice-président Pence, cet animateur est l'un des plus écoutés du pays.



Cela fait maintenant 21 ans qu’il assure trois heures d’antenne chaque après midi avec un salaire aujourd'hui estimé à 3 millions de dollars par mois, à la radio, et la télé. Sa présence quotidienne sur FOX News depuis le début de la chaîne l'a rendu célèbre pour devenir l’homme le plus regardé des chaînes d’information de l'autre côté de l'Atlantique.

Sean Hannity a du talent à l’antenne, il sait capter l’attention, avec un style très spontané mais surtout il s’est totalement affranchi des règles de l’information. Revendiquant haut et fort que le "journalisme est mort", il ne prétend pas être journaliste, et il ne se sent pas obligé de s’appuyer sur les faits, ce qui le rend très influent.

Trump le regarde presque tous les soirs

Chaque soir, il commence par un longue monologue d’une dizaine de minutes, où il dit tout le mal qu’il pense des démocrates, des médias et reprend régulièrement des théories conspirationnistes en rependant des mensonges grossiers. À tel point que les vrais journalistes de FOX News sont parfois obligés ensuite de démontrer point par point à l’antenne ce qui a été dit par Hannity.



Son plus fidèle téléspectateur est le président des États-Unis puisque Donald Trump le regarde presque tous les soirs et quand il ne peut pas, il l’enregistre. Le président tweete souvent ce qu’il a vu dans l’émission, ou annonce par tweet ce dont va parler Hannity, un de ses plus fidèles amis.



Hannity raconte volontiers que le président l’appelle souvent dans la foulée de l’émission, ils se parlent tout le temps. Certains républicains vont même dans l’émission de Hannity lorsqu'ils veulent faire passer un message au président car ils savent qu'ils seront écoutés.

Le directeur de cabinet officieux du président

Omni-présent dans sa vie, Donald Trump programme souvent des réunions publiques pour que son discours soit diffusé pendant l’émission d’Hannity, ce qui gonfle son audience. Trump l’a même déjà fait déjà monter sur scène lors de ses discours.



L'animateur de télévision obtient sans cesse des entretiens avec le président, il y en aura encore un cette semaine, et ce qui est fascinant c’est qu’il n’en ressort presque jamais rien, parce qu’en fait c’est simplement une conversation de deux personnes qui sont d’accord sur tout.



À titre d'exemple, c'est Hannity qui a insisté pour que le président engage un bras de fer budgétaire sur le mur, paralyse l’état fédéral, puis décrète l’urgence nationale. En réalité, Sean Hannity est le directeur de cabinet officieux du président Trump.