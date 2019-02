et AFP

Si Donald Trump a déjà qualifié ces nouvelles informations de "fake news", elles sont largement commentées outre-Atlantique. Selon le New York Times, le président américain a demandé qu'un procureur de New York, considéré comme un de ses soutiens, soit chargé d'une enquête le visant.





Il s'agit de l'enquête sur les versements effectués par son ancien avocat, Michael Cohen, à deux femmes, Stormy Daniels et Karen McDougal, pour acheter leur silence sur une liaison supposée avec Donald Trump.



Inquiet de voir le dossier le menacer d'un peu trop près, l'ancien promoteur immobilier aurait demandé au ministre de la Justice par intérim, Matthew Whitaker, d'intervenir. Il souhaitait ainsi que le procureur fédéral de Manhattan Geoffrey Berman, considéré comme un soutien de Donald Trump, reprenne l'enquête en main. Le pensionnaire de la Maison Blanche n'était pas arrivé à ses fins.

Des affirmations démenties

Rien n'indique, selon le New York Times, que le ministre par intérim ait fait quoi que ce soit, par la suite, pour suivre les ordres du Président.



Dans une déclaration transmise à l'AFP, un porte-parole du ministère de la Justice a indiqué que Matthew Whitaker maintenait ses déclarations faites devant la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants.



Lors de son audition au début du mois, il avait affirmé que la Maison Blanche ne lui avait jamais fait de demande concernant l'enquête du procureur spécial Robert Mueller ou d'autres enquêtes, et assuré qu'il ne s'était engagé à rien concernant ces dossiers.