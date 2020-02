publié le 11/02/2020 à 07:15

L’histoire des États-Unis est intrinsèquement liée à celle du chemin de fer. Le 10 mai 2019, les États-Unis ont célébré le 150e anniversaire de la jonction ferroviaire de la côté est et la côte ouest. Une citation reste d'ailleurs célèbre : "Que Dieu poursuive l’unité de notre pays comme le rail réunit les deux grands océans du monde".

Depuis la gare d’Union Station à Washington, Philippe Corbé nous explique en quoi cet événement fondateur tient un rôle central dans la mythologie américaine. Des trains qui racontent aussi quelque chose d’autre de l’Amérique : celle des grands espaces et de la lenteur, où relier la Floride à la Californie prend plusieurs jours, tout en traversant d’époustouflants paysages.

Aux États-Unis, on parle ainsi du "mythe de la frontière", de l’idée qu’il faut sans cesse repousser les limites, explorer et aller de l’avant. C’est ce qui a conduit les pionniers vers l’Ouest, au risque de leur vie, puis un siècle plus tard, en 1969, des Américains sur la Lune.

