États-Unis : les rails reliant l'Est à l'Ouest fêtent leurs 150 ans

publié le 10/05/2019 à 07:32

La nation américaine fête l'anniversaire d'une de ses dates les plus historiques ce vendredi 10 mai. Il y a 150 ans exactement, le 10 mai 1869, s’est déroulé un événement marquant pour l’histoire de ce pays encore jeune à l'époque, mais qui allait devenir la première puissance mondiale quelques décennies plus tard .



Ce jour là, des ouvriers immigrants chinois et irlandais ont posé, dans l'Utah, les derniers rails pour relier par chemin de fer l’est du pays, plus peuplé, plus développé, à l’Ouest, qui était encore largement inexploré. Ça n’a pas été facile, puisque ces dernier passaient à travers les montagnes Rocheuses, la Sierra Nevada et les déserts arides. Avec plus de 4.000 kilomètres entre les côtes Atlantique et Pacifique, il fallait alors 6 mois aux voyageurs pour rejoindre aller de l’une à l’autre.

Ce projet de train transcontinental avait été lancé 7 ans plus tôt par le Congrès, en pleine guerre de Sécession, la guerre civile qui a divisé la nation américaine entre le Nord et le Sud. Ce projet de relier, l’Est à l’Ouest, est cher à l'histoire des États-Unis puisqu'il a permis de réunir cette nation et ses habitants.

Un événement fondateur

À l’époque l’Ouest était presque vierge et pour cause, le pays avait moins d’un siècle. Les descendants de colons de la côte Est ont peu à peu conquis, ou acquis et exploré les vastes territoires vers l’Ouest. La Californie n’est par exemple devenu un État américain qu’en 1850, au début de la ruée vers l’or.



Les habitants de l’Est, des descendants d’immigrants venus d’Europe, sont partis vers l’Ouest, pour trouver la fortune, ou au moins des terres à exploiter. Si vous avez vu quelques westerns, vous savez à quel point le train a été déterminant dans cette Conquête de l’Ouest. Et donc le 10 mai 1869, le dernier poinçon, en or, a été planté pour fixer les rails. Quelqu’un a prononcé cette phrase : "Que Dieu poursuive l’unité de notre pays comme le rail réunit les deux grands océans du monde".



Evidemment, les premiers trains, au Royaume Uni, en France, ont eu des conséquences majeures dans la révolution industrielle et les flux de population. Mais pour cette nation américaine si jeune, avec ce territoire si vaste, si hostile, ça a été un événement fondateur, qui dépasse largement l’histoire du rail.

Repousser ses limites, une mentalité à l’américaine

Aux États-Unis, on parle du mythe de la frontière, de l’idée qu’il faut sans cesse repousser les limites, explorer et aller de l’avant. C’est ce qui a conduit les premiers Américains de la côte Est à aller vers l’ouest, au risque de leur vie.



Cette idée de la "frontière", ce n’est pas la frontière physique, c’est au contraire dépasser les frontières : chaque citoyen de cette nation peut s’engager dans une quête qui le dépasse. John Fitzgerald Kennedy a d'ailleurs repris cette idée au début des années 1960 en affirmant qu'il faut toujours aller vers "des opportunités et des dangers inconnus, la frontière d'espoirs non satisfaits".



C’est au nom de cette quête qu’il a donné pour objectif d’aller sur la Lune, ce qui est arrivé en 1969, un siècle après cette date historique, lorsque l’est et l’ouest ont été réunis par les rails, quelque part dans l’Utah.