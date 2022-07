États-Unis : pourquoi la pilule du lendemain devient-elle introuvable ?

La Cour suprême américaine a mis fin à la jurisprudence Roe Vs Wade vendredi 24 juin, supprimant le droit fédéral à l'avortement. Depuis ce jour, les États décident indépendamment d'autoriser ou non les femmes enceintes à interrompre leur grossesse. Depuis, plusieurs États ont déjà interdit l'avortement, comme le Missouri, le Kentucky, l'Alabama ...

À la suite de la décision de la Cour suprême, les personnes inquiètes de ne pas avoir le droit d'interrompre une grossesse non désirée se sont ruées sur une alternative, la contraception d'urgence, pour être capable d'agir en cas de risque de grossesse. Aux États-Unis, la pilule du lendemain est disponible dans les pharmacies et sur certains sites internet sans ordonnance et pour un prix allant de 10 $ à 50 $.

Mais les ventes ont explosées ces derniers jours. Selon le New York Times, l'entreprise Restart, qui vend des produits de santé sur internet, a enregistré un bond de 600 % des ventes de pilule du lendemain à peine 24 heures après la décision de la Cour suprême. Les autres plateformes de vente en ligne et physiques ont également remarqué cette incroyable hausse de la demande. Les lois du marché étant ce qu'elles sont, la demande est devenue largement supérieure à l'offre et les prix ont augmenté. Il devient quasiment impossible de trouver une pilule du lendemain à moins de 47 $ dans les États où l'avortement est devenu illégal, ou dans d'autres États conservateurs.

Certains points de vente sont déjà en rupture de stock, et pour éviter que cette situation ne se généralise, des grandes chaines de pharmacies ont annoncé avoir limité le nombre de plaquettes qu'il est possible d'acheter. Selon le Wall Street Journal, CVS et Walmart ont limité l'achat de pilule du lendemain à respectivement 3 et 6 à la fois.

Quelle est la situation en France ?

À titre de comparaison, la France, où l'avortement est légal, la contraception d'urgence hormonale est disponible pour toutes les femmes sans ordonnance. Elle est gratuite pour les mineures et coûte entre 3 et 20 euros (selon le produit) pour les majeures. Il reste possible de l'obtenir gratuitement même pour les personnes de plus de 18 ans, avec une prescription médicale, dans les universités, les infirmeries de lycée, les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) ou les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites et des infections sexuellement transmissibles).

La pilule du lendemain doit être prise au plus tard entre 3 et 5 jours après un rapport à risque, et dans l'idéal dans les 12 heures après ce rapport.

