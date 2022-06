Droit à l'avortement révoqué, port d'armes... Comment la Cour suprême divise l'Amérique

Il y a des semaines plus marquantes que d’autres, qui restent dans l’Histoire d’un pays. C’était le cas cette semaine de juin 2022. Sur l’avortement et sur les armes, la Cour suprême a pris des décisions qui vont bouleverser la vie des Américains. Dans le deux cas, une partie du pays a crié victoire. L’autre a pleuré et a désormais peur.

Vendredi 24 juin, les neuf juges de la Cour suprême américaine ont ainsi rendu leur avis sur le droit à l’avortement. Les Sages se prononçaient sur un litige de l’État du Mississippi qui demandait que l’avortement soit illégal au-delà de 15 semaines.

Pour rappel, jusqu’à présent, depuis le fameux arrêt Roe vs. Wade l’avortement était autorisé jusqu’à la viabilité de l’embryon, défini à 24 semaines environ. Les juges ont estimé que cet arrêt de 1973 ne respectait pas la Constitution. Pour simplifier : le droit à l’avortement n’est pas dans les textes donc il n’y a pas de droit à l’avortement.

Le port d'armes sacralisé

L'autre événement extrêmement important de la semaine dernière, c'est la décision capitale de la Cour suprême sur les armes. Elle a annulé une loi de New York, qui datait de plus de 100 ans. Ce texte stipulait que les détenteurs d’une armes doivent la conserver chez eux, dans leur domicile.

Il n'est pas dit que il est interdit d’avoir une arme, mais il est interdit de sortir avec, à moins d’avoir une raison valable comme être menacé de mort. Un permis était alors délivré par les autorités, au compte-goutte. Après la tuerie de Buffalo, et celle de Uvalde, au Texas, où 21 personnes dont 19 enfants ont été sauvagement abattu, la Cour suprême a donc décidé de sacraliser le port d’armes aux États-Unis.

