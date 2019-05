publié le 02/05/2019 à 15:27

À 8 ans, un jeune Américain est devenu un héros en empêchant l'enlèvement de sa sœur aînée. Les deux enfants se tenaient à l'arrière de la voiture de leur grand-mère, qui s'était absentée, lorsqu'un homme s'est installé à la place du conducteur et a volé le véhicule. Pour échapper à cet enlèvement, le petit garçon a ouvert la portière de la voiture en marche pour s'échapper avant d'aider sa sœur de 10 ans à faire de même.



Cet acte héroïque a été filmé par une caméra de vidéosurveillance et diffusé sur Facebook par la police de Middleton (Ohio), vendredi 26 avril, relaie la chaîne américaine CBS. Nita Cobrun, la grand-mère de 69 ans, avait laissé ses petits-enfants dans son véhicule le temps de déposer un femme en urgence à l'hôpital. C'est à ce moment précis que Dalvir Singh, 24 ans, est parti avec sa voiture et les enfants à l'intérieur.

Dans un élan de bravoure, le petit garçon n'a pas hésité à sauver hors du véhicule en marche. Sa sœur a tenté de l'imiter, en vain, retenue par le ravisseur. Son frère l'a alors aidée à se dégager en la tirant vers lui. Tous deux sont tombés au sol et le voleur a pris la fuite. La grand-mère s'est mise à courir après la voiture ne s'apercevant pas que ses petits-enfants s'étaient échappés.

Le garçon qualifié de "héros" par la police

Quelques heures plus tard, l'homme a été interpellé par les autorités et arrêté pour tentative d'enlèvement. La police a salué le courage de l'enfant : "Ce petit garçon est un héros. Pas de toute là-dessus", a déclaré le commissaire du district, Rodney Muterspaw.