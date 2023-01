États-Unis : les intoxications au cannabis explosent chez les jeunes enfants

Aux États-Unis, il y a une inquiétude croissante autour des intoxications au cannabis qui se multiplient chez les très jeunes enfants. On parle ici de petits de 5 ans ou moins, de plus en plus nombreux à être pris en charge, non pas après avoir fumé ou respirer la fumée de leurs parents, mais parce qu'ils ont mangé un produit au cannabis.

Parce que dans les 18 États américains qui autorisent la consommation récréative de cannabis, on trouve dans les magasins des aliments à base de cannabis : des gâteaux, des cookies, des bonbons, des barres chocolatés. Difficile de résister pour les enfants qui, à la maison, dans la cuisine, ne font pas la différence avec des aliments plus classiques.

Le nombre de cas d'intoxications a explosé aux États-Unis. Pour vous donner la proportion, il y a eu 200 accidents pour l'année 2017, mais plus de 3.000 intoxications en 2021. Une augmentation de plus de 1.300% en quatre ans. Cela entraine des cas de vomissements, de dépression du système nerveux et même quelques cas de coma parmi les 150 enfants admis en soins intensifs.

Aucun décès n'a été constaté, mais avant qu'un accident très grave ne survienne, les auteurs de cette étude préconisent d'améliorer la prévention. D'abord en imposant aux fabricants des règles plus stricts sur les emballages pour les distinguer clairement.

Mais c'est aussi éveiller les consciences des parents et les inviter à ranger ces produits ailleurs que dans des placards habituellement dédiés aux aliments et surtout hors de la portée des enfants. Neuf intoxications sur 10 se produisent au domicile familial.

