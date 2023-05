États-Unis : le Wisconsin, entre grands espaces, Milwaukee et fromages

188. Le Wisconsin, entre grands espaces, Milwaukee et fromages

Les grands espaces, la ville de Milwaukee, ses fromages, mais aussi le parti républicain... L'élection présidentielle américaine de 2024 pourrait bien se jouer ici. Située dans la région du Midwest, le Wisconsin est un État très vert, peu densément peuplé avec "seulement" 6 millions d'habitants.

La plus grande ville est Milwaukee, même si la capitale est Madison. Le Wisconsin a connu une importante immigration venue d'Allemagne et de Scandinavie : 42% des habitants auraient ainsi des ancêtres allemands. À partir de Milwaukee, les colons allemands sont partis à la recherche de terres agricoles, en se dirigeant vers le nord et l'ouest.

Le Wisconsin est surnommé "the Badger state" ("État du blaireau"), non pas parce qu’il y a beaucoup de blaireaux, mais parce que ses premiers habitants blancs étaient des mineurs itinérants qui travaillaient dans des mines de plomb. Ils habitaient dans les collines où il creusaient des caves, plutôt que d’investir du temps et de l’argent dans des maisons en dur.

En 1634, le Français Jean Nicolet fut ainsi le premier Européen à explorer le territoire. Il y a d’ailleurs des noms de localité français dans le Wisconsin, comme "La prairie du chien" ou "Racine".



