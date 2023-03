Utah, New York, Pennsylvanie... Trois histoires différentes de l'Amérique

L'Amérique des Grands Espaces, des Mormons et des Amish. Avec ses trois millions d'habitants, l'Utah fait partie des régions les moins peu peuplées du pays, même si Monument Valley, immortalisé par La Chevauchée fantastique avec John Wayne, et située à la frontière avec l'Arizona, constitue l'un des symboles américains les plus marquants.



L'Utah, dont la capitale est Salt Lake City, est aussi un État indissociable de l’histoire des Mormons. Le Livre de Mormon, sorte de Troisième Testament, instaure l’idée que le peuple américain est élu de Dieu.

À l'autre bout du pays, sur la côte Est, l'État de New York est lui très vert. Il permet aux citadins de faire une pause une journée ou un week-end loin de la ville et de ses tumultes. Car il y a de quoi faire dans cette région qui s'étend de Manhattan jusqu'au lac Ontario, au Nord. Déjà avec les chutes les plus célèbres du monde : les Niagara Falls, et leur vrombissement impressionnant, qui marquent la frontière avec le Canada voisin. C'est aussi l'endroit où s'est tenu en 1969 le festival Woodstock (et ses deux suites).

De Philadelphie à Pittsburgh, en passant par Gettysburg et le pays Amish, c’est l’un des États les plus diversifiés des États-Unis : la Pennsylvanie. L’indépendance y a été déclarée, la Constitution établie. La Pennsylvanie est l'un des treize États fondateurs. Le nom vient de William Penn, un écrivain et un penseur britannique, qui s’y installe en 1681 avec ses amis Quakers. Mais la Pennsylvanie est aussi l'État du pays mystérieux des Amish, où le temps semble s'être arrêté au XVIIe siècle, l'une des communautés religieuses venues s'installer sur cette terre d'accueil bienveillante.

