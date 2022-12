États-Unis : en Pennsylvanie, entre Philadelphie et pays Amish

164. En Pennsylvanie, entre Philadelphie et pays Amish

De Philadelphie à Pittsburgh, en passant par Gettysburg et le pays Amish, c’est l’un des États les plus diversifiés des États-Unis : la Pennsylvanie. L’indépendance y a été déclarée, la Constitution établie. La Pennsylvanie est l'un des treize États fondateurs. Le nom vient de William Penn, un écrivain et un penseur britannique, qui s’y installe en 1681 avec ses amis Quakers.

Aujourd’hui,13 millions d’habitants y vivent, ce qui en fait le sixième État le plus peuplé du pays. La principale ville c’est de loin Philadelphie avec 1.5 million d'habitants, loin devant la capitale actuelle de l'État, Harrisburg (à peine 50.000 habitants). Philadelphie a d’abord été est la capitale de la Pennsylvanie. Mais Philadelphie représentait bien plus à l'époque des pères fondateurs.

En attendant que la ville de Washington soit construite pour en faire la capitale de l’État fédéral, Philadelphie était la capitale des États-Unis. Et en 1799, pour éviter toute confusion, les autorités de l’époque ont préféré délocaliser la capitale de la Pennsylvanie à Harrisburg, qui avait une position plus centrale.

Mais la Pennsylvanie est aussi l'État du pays mystérieux des Amish, où le temps semble s'être arrêté au XVIIe siècle, l'une des communautés religieuses venues s'installer sur cette terre d'accueil bienveillante. Ils sont 350.000 aux États-Unis, et 80.000 en Pennsylvanie.

