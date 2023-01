États-Unis : pourquoi le rôle de la Chambre des représentants est essentiel

Le 3 janvier 2023 marque l’entrée en fonction de la nouvelle Chambre des représentants, après les midterms. Petit rappel : elle est située dans le Capitole, dans l’aide sud. Alors que le Sénat est dans l’aile nord. Le Sénat comprend 100 membres, deux par États. La Chambre en compte elle 435, en fonction de la taille de la population. La Californie a 52 représentants, le Dakota du Nord n'en a qu'un.

À la différence de la France, Sénat et Chambre ont des pouvoirs similaires, même s'ils ont des fonctionnements et des domaines d’action qui diffèrent. Les deux chambres doivent voter les projets de loi, pour qu'ils deviennent une loi et soient promulgués par le président des États-Unis. Dans l’esprit des pères fondateurs, la Chambre des représentants est plus démocratique, c’est la "maison du peuple", alors que le Sénat est une chambre fédérale.

Mais l'un des rôles essentiels de la Chambre est celui de lancer des commissions d’enquête. Les républicains ont déjà annoncé qu’il voulait lancer une commission d’enquête sur le fils de Joe Biden, ou bien encore sur le retrait de Afghanistan. C'est de la Chambre des représentants que partent également les mesures d’impeachment pour le président des États-Unis. Mais c’est au Sénat que l’impeachment est voté ou non.

Et à sa tête est élu un ou une président(e), issu du parti majoritaire. Ce qui représente habituellement une formalité. C'est pourtant au terme de 15 tours et de quatre jours de vote qu'a été laborieusement élu le républicain Kevin McCarthy, succédant à la démocrate Nancy Pelosi.

