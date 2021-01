États-Unis : l'ensemble du pays sous haute surveillance pour l'investiture de Biden

publié le 15/01/2021 à 07:06

Aux États-Unis, c’est une drôle de cérémonie d’investiture qui va avoir lieu mercredi 20 janvier. Elle était déjà singulière en raison de la crise sanitaire. Mais en plus, la capitale fédérale est en train d'adopter des mesures de sécurité qui font penser un état de guerre.

Les images sont impressionnantes. Le Capitole, mais aussi les principaux monuments de la capitale, sont entourées de hauts grillages. Les principaux accès sont bloqués. Des blocs de béton barrent les rues, et des fils barbelés son posés à l’entrée de certains bâtiments. Washington devient une forteresse. Et dans les commentaires on parle de "peur d’une guerre civile".

Ce que l’on craint c’est une attaque intérieure, de la part d’autres Américains. La Maison Blanche est également protégée. Il y a des craintes aussi concernant les bâtiments fédéraux, et même les maisons privées des élus du congrès. C’est dire si la menace est étendue, et prise au sérieux.

La Garde nationale est déployée, et comptera 20.000 soldats le jour de l’investiture. Les boutiques se barricadent, beaucoup de commerces vont fermer. Parmi les groupes surveillés, il y a un mouvement anti-gouvernement, pro armes à feu et complotiste appelé : Boogaloo. Une mouvance radicale qui réunit des néo-nazis ou des suprématistes blanc, ainsi que des vétérans. D’après les agences de renseignement, il serait galvanisé par la mort de Ashli Babitt. Cette manifestante pro-Trump a été tuée par la police. Elle serait désignée comme une martyre qu’il faut venger.

Quelles mesures préventives sont prises à 5 jours de l'investiture ?

Par exemple, la plupart des compagnies aériennes interdisent aux passagers de transporter une arme en soute. Airbnb annule toutes les locations saisonnières à Washington, juste avant et pendant l’investiture. Les clients seront remboursés. Pendant ce temps, les arrestations se poursuivent. 200 suspects ont été identifiés par le FBI. On apprend aujourd’hui que plusieurs dizaines de personnes ayant participé à l’assaut du Capitole était sur la liste de terroriste potentiel. On se demande évidemment comment ils ont pu arriver à Washington.

En fait, ce fichier est beaucoup plus large que ce qu’on appelle la "No Fly list" : c’est-à-dire la liste des personnes qui ne sont pas autorisées à prendre l’avion. Toutes les personnes figurant sur cette liste de terroristes potentiels ne sont pas surveillées au quotidien.

Cependant, cela révèle tout de même une faille dans les services de renseignement. Car plusieurs dizaines de personnes suspectées d’avoir des activités terroristes au même endroit, cela aurait dû éveiller les soupçons. Pour parer à toute éventualité, le "secret service" qui coordonne les opérations de sécurité, envisage tous les scénarios, y compris les pires. Comme un avion qui forcerait l’espace aérien à Washington ou des fusillades simultanées dans différents points de la ville.

La menace est-elle présente dans les autres villes ?

Il y a un tel dispositif de sécurité à Washington, qu'on imagine mal une action de masse. Il peut toujours y avoir des actions d’un autre type, des actes isolés. Mais un mouvement comme celui du 6 janvier paraît improbable. Comme ils se savent surveillés, les "activistes" ou les "terroristes" vont peut-être agir de chez eux.



Le FBI a émis une note sur des menaces potentielles autour des Capitoles dans chacun des 50 états. Il y a le le Capitole fédéral, celui de Washington, mais il y a un Capitole dans chaque État, pour siège du législatif. La gouverneure du Nouveau-Mexique a déclaré l'état d'urgence aujourd’hui. Selon elle, "il est raisonnable de croire que les émeutiers mettront en danger la sécurité des élus ou du grand public. Et s’en prennent à des bâtiments publics". C'est une drôle d'atmosphère.