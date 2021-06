États-Unis : le Dakota du Sud, entre grandes prairies et montagnes Rocheuses

publié le 01/06/2021 à 07:15

Cette semaine, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, nous emmène dans le Dakota du Sud, un État du Midwest, bordé à l'ouest par le Wyoming et le Montana et à l'est par le Minnesota et l'Iowa.

Au programme : les grands espaces, le parc national des Badlands, un magasin symbole du rêve américain, quelqu'un qui aimerait accompagner Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024, mais aussi un monument iconique de l'Amérique.



Au mont Rushmore, les visages de quatre grands présidents américains sont gravés dans la roche blanche sur 18 mètres de haut : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Un autre ancien président y ajouterait volontiers le sien.

Malgré cela, le Dakota du Sud est loin d'être l'État américain le plus connu du pays. Il concentre moins d'un million d'habitants : 887.000, selon le dernier recensement. C'est deux fois moins que la seule population de Manhattan à New York. Et quand on parle de densité, c'est encore plus frappant : 26.000 habitants au kilomètre carré à Manhattan, contre seulement cinq cinq habitants ici.

