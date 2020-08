États-Unis : l'ouragan Isaias menace la Floride, déjà meurtrie par la Covid-19

publié le 02/08/2020 à 00:09

Le centre de l'ouragan de catégorie 1 (sur 5) devrait atteindre le détroit de Floride le 1er août au soir, puis s'approcher de la côte sud-est le lendemain, avant d'avancer vers la côte est de la péninsule, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Avec des vents soufflant jusqu'à 120 km/h, Isaias se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 19 km/h, selon le dernier bulletin du NHC. "Bien qu'Isaias ait faibli après son passage sur l'île d'Andros (aux Bahamas), il devrait se renforcer ce soir et dimanche matin quand le cyclone se déplacera sur les eaux chaudes du détroit de Floride et du Gulf Stream", a précisé l'institution.

Des avis "vigilance ouragan" ont été émis dans différentes zones du sud et de l'est de la Floride, où les services météorologiques ont mis en garde contre de possibles "submersions côtières", de "fortes pluies" et des inondations.

Routes submergées par la boue, lignes à haute tension arrachées, arbres et végétation décapités, maisons inondées... Isaias a déjà fait de nombreux dégâts à Porto Rico, territoire américain, en République dominicaine et aux Bahamas depuis le 30 juillet.

Covid-19 et ouragan, un cocktail à haut risque

L'ouragan Isaias constitue un test important pour les services d'urgences de Floride, alors que l'État est devenu l'un des épicentres de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis.

"Le Covid est grave. Un ouragan est grave. Si on les combine, le résultat est pire que la somme des deux. Cela aura un effet multiplicateur, pas cumulatif", avait jugé en avril l'ancien responsable des services de gestion des urgences de cet État, Bryan Koon.