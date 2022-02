Près de quatre milliards de dollars saisis par la justice. Les Etats-Unis ont annoncé mardi 8 mardi avoir récupéré plus de 94.000 bitcoins et évalués ce mardi à 3,6 milliards de dollars. Un montant record pour une saisie judiciaire. En parallèle, les autorités américaines ont précisé avoir arrêté un couple de New-Yorkais soupçonnés d'avoir cherché à blanchir le butin, via de multiples transactions complexes.

"Ces arrestations et cette saisie financière, la plus importante jamais réalisée par le ministère, montrent que les cryptomonnaies ne sont pas un refuge pour les criminels", a commenté la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco dans la foulée de l'annonce.

En août 2016 un pirate informatique avait dérobé près de 120.000 bitcoins à la plateforme hongkongaise Bitfinex. À l'époque, leur montant était évalué à 71 millions de dollars. Au cours des années qui ont suivies, 20% du butin aurait été blanchi par Ilya Lichtenstein, arrêté ce mardi. Le couple se serait servi de comptes en lignes ouverts sous de fausses identités.

Le bitcoin, une monnaie au cœur de toutes les convoitises

Avec ces sommes, les deux suspects auraient acheté de l'or ainsi que des NFT (sortes d'objets virtuels). Ils s'en seraient également servis pour régler des dépenses courantes de la vie quotidienne, selon la justice américaine.

Créé en 2008, le bitcoin est une monnaie virtuelle qui a connu de très grandes variations ces derniers mois. Elle avait atteint les 66.000 dollars en octobre dernier. Si cette cryptomonnaie intéresse des groupes financiers, elle est également utilisée par de nombreux réseaux criminels, selon la justice américaine, pour rendre plus opaques leurs transactions.