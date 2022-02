Erreur 404 à Pyongyang. Verrouillage de l'information oblige, la Corée du Nord ne compte qu'une poignée de sites internet. Une vingtaine tout au plus. Or, depuis deux semaines, la plupart, de la page de réservation de la compagnie aérienne Air Koryo au site officiel dédié à Kim Jung-Un, seraient le plus souvent inaccessibles, selon Wired.



Le régime ermite connaîtrait-il des problèmes de connexion ? Seule certitude : au moins un des principaux routeurs du pays le plus isolé de la planète serait paralysé, empêchant toute communication avec le monde extérieur. Après sa récente série d'essais de missile, tout laisserait à penser que la dictature communiste se retrouve en proie à des attaques étrangères. Corée du Sud, Japon, États-Unis, les ennemis déclarés de Pyongyang sont légion.

Sauf que cette panne géante d'internet ne serait ici pas l'œuvre de militaires, de gouvernements ou de services de renseignement, mais bien d'un civil. Plus exactement d'un hacker américain décrit par Wired comme un simple "geek" perturbant seul depuis son salon le régime autocratique de Kim Jung-Un. Pas d'ingérence extraterritoriale ici, mais un simple retour à l'envoyeur.

"Cela va continuer à venir"

Connu sous le nom de P4x, ce pirate informatique aurait lui-même été victime, il y a un an, d'une campagne de cyberattaques lancée par la Corée du Nord et visant plus spécifiquement des experts en cybersécurité, dont P4x donc. Après un an à préparer sa revanche, le hacker vient donc de prendre les choses en main.



"Je veux qu'ils comprennent que si vous venez nous voir, cela signifie qu'une partie de votre infrastructure va être en baisse pendant un certain temps", dit-il sous couvert d'anonymat au site spécialisé Wired. P4x assure par ailleurs avoir trouvé de nombreuses failles dans le système de défense informatique nord-coréen. "S'ils ne voient pas que nous avons des dents, ça va continuer à venir".