Bitcoin : ces potentiels millionnaires qui ont perdu leur mot de passe

publié le 14/01/2021 à 16:22

Perdre des millions de dollars à cause de l'oubli d'un mot de passe, cela paraît fou mais c'est possible. Le New York Times a révélé l'histoire de ceux dont la fortune dépend de quelques chiffres ou lettres. Ce sont les détenteurs de bitcoins qui ne peuvent que les stocker sur un disque dur ou une clé USB.

Seulement accessible en ligne, le cours du bitcoin est irrégulier. Pourtant, ces derniers mois, il s'est envolé. Le cours de la cryptomonnaie a en effet quadruplé en un an et a atteint les 30.000 dollars, ce qui représente 25.000 euros.

Certains ont potentiellement gagné beaucoup d'argent, et pourtant, ils ne peuvent plus accéder à leur compte à cause de l'oubli du mot de passe de leur disque dur, sur lequel sont stockés les bitcoins. Le New York Times relate l'histoire de Stefan Thomas, qui possède depuis 2011 7.002 bitcoins, ce qui représente l'équivalent de 220 millions de dollars. Problème, il a oublié le mot de passe pour accéder à son disque dur. Cet Américain a le droit à dix tentatives mais en a déjà essayé huit, en vain. S'il ne retrouve pas le bon mot de passe, il perdra définitivement son argent.



20% des bitcoins ne seraient plus accessibles

Stefan Thomas est loin d'être un cas isolé car selon le journal américain, 20% des bitcoins ne seraient plus accessibles par leurs propriétaires. Cela représente la somme d'environ 116 milliards d'euros. En début de semaine, le prix du bitcoin chutait de 18 % après avoir franchi un record depuis fin 2020, ce qui a poussé plusieurs détenteurs de bitcoins à accéder à leur compte.

Selon un service qui aide à remettre la main sur les clés digitales pour accéder à des services comme le Bitcoin, les demandes ont triplé le mois dernier. Contrairement à une banque classique ou un service comme Paypal, Bitcoin ne propose pas de solution pour récupérer son mot de passe. Techniquement, seul le créateur du compte est en capacité d'en connaître l'accès.