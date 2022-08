États-Unis : l'Ouest du pays en alerte face aux importantes pluies attendues

Les États-Unis vont devoir faire preuve de vigilance dans les prochains jours. Les services météorologiques locaux ont en effet placé une partie de l’Ouest du pays en alerte face aux importantes précipitations qui devraient tomber ce samedi 20 août. Déjà sévèrement touchée par une sècheresse historique ces dernières semaines, cette partie des États-Unis est dans l’attente de pluie pouvant atteindre près de quinze centimètres.

Sont notamment concernés par cette mise en alerte les états de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, deux zones récemment touchées par de violents incendies. Il faut noter que ces pluies soudaines ne sont pas vraiment bénéfiques même en temps de sécheresse.

Le météorologue Chris Rasmussen a ainsi expliqué à l’AFP que "si l'eau tombe fortement dans un temps très court, elle s'écoule. Elle n'a pas le temps d'être vraiment absorbée par le sol comme on aimerait le voir". Au début du mois d’août, d'intenses et très rares chutes de pluie dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort, en Californie, avaient provoqué d'importantes crues.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info