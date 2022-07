DIAPORAMA - Californie : les images impressionnantes de l'incendie qui a ravagé plus de 6.000 hectares

Le feu a détruit 10 propriétés, en a endommagé cinq autres et en menace plusieurs milliers

Le feu a détruit 10 propriétés, en a endommagé cinq autres et en menace plusieurs milliers Crédits : DAVID MCNEW / AFP

Plus de 6.000 personnes ont dû évacuer

Plus de 6.000 personnes ont dû évacuer Crédits : DAVID MCNEW / AFP

Appuyés par des Canadair Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Quelque 2.000 pompiers combattent les flammes Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le feu s'étend près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias

Le feu s'étend près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Les terribles images des incendies en Gironde traversent malheureusement l'Atlantique. Aux États-Unis, dans un contexte de forts pics de chaleur affectant des dizaines de millions d'Américains, un incendie s'est déclenché vendredi dans la forêt californienne. Baptisé "Oak Fire", le feu s'étend dans le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias géants.

Cet incendie a déjà brûlé au moins 6.313 hectares de forêt. 2.000 pompiers appuyés par 17 hélicoptères sont mobilisés et des milliers de personnes ont dû être évacuées. L'incendie n'est pas du tout contenu et la chaleur, combinée à un faible taux d'humidité, va "entraver" les efforts pour le combattre, selon un bulletin dimanche du département californien des forêts et de la protection contre le feu (CAL FIRE).

Les images de "Oak Fire" sont très impressionnantes, montrant les pompiers luttant contre les flammes où des voitures fuir l'incendie. Selon une carte du service météo national (NWS), une très large partie du pays, dont la Californie, tout le sud, puis une grande partie de la côte est, a connu des températures de 37°C à 43°C dans le week-end. Une chaleur torride qui devrait quelque peu s'atténuer ce lundi selon les prévisions.

