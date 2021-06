Donald Trump a un sosie : un marchand de glaces pakistanais

Là-bas, c'est une figure emblématique locale. Un marchand de glaces pakistanais, installé dans la ville de Sahiwal, au nord du pays, est considéré comme un sosie de Donald Trump.

Le vendeur, prénommé Saleem, et le 45e président des États-Unis, ont beaucoup de choses en commun : ils partagent la même chevelure blond platine, mais également des expressions du visage et leur apparence physique, rapporte Vice World News, dont l'article a été repéré par Slate.fr. "Depuis la visite de Trump en 2017, nous l'appelons Donald Trump", explique au média Haris Ali, un jeune pakistanais de 20 ans, qui le côtoie depuis son enfance. L'homme est aussi connu comme le "Donald Trump pakistanais".

Et malgré les prises de position de l'ancien chef d'État, qui s'est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques, il semblerait que ce surnom ne pose aucun problème au marchand de glaces. Et Haris Ali de poursuivre : "Nous trouvons [Donald Trump] drôle, alors même Saleem aime être appelé ainsi". Il assure que la voix du vendeur et sa troublante ressemblance avec l'Américain, l'ont rendu célèbre à Sahiwal.

Le marchand de glaces est atteint d'albinisme

Dans sa rubrique Indy100, The Independent indique que de nombreux internautes se sont amusés d'une telle ressemblance, lorsqu'une vidéo du marchand de glaces, filmé en train de chanter dans la rue, a été publiée sur les réseaux sociaux. "Il est plus talentueux que le vrai", estime l'un d'entre eux, tandis qu'un autre s'amuse : "Donald Trump après avoir perdu les élections".

Âgé d'une quarantaine d'années, le marchand de glaces détaille, en chansons, les ingrédients qui composent ses friandises. Des chants en urdu, la langue officielle du Pakistan. Sa ressemblance avec Donald Trump est due à son albinisme : une maladie génétique qui touche environ une personne sur 20.000 dans le monde, relate Vice. Cette maladie se caractérise par une absence totale ou partielle de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux : en découlent une chevelure et un teint très clairs.