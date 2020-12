publié le 08/12/2020 à 14:49

Surtout, ne pas perdre l'attention médiatique. Pour cela, Donald Trump caresserait l'idée de voler la vedette à Joe Biden le 20 janvier prochain. Le républicain, qui prépare son départ de la Maison Blanche le même jour, voudrait une sortie suffisamment spectaculaire (et télévisuelle) pour éclipser la prestation de serment du nouveau président.

Une sorte de final en apothéose pour concurrencer la pompe de la cérémonie d'investiture, et dont le plan serait en cours d'élaboration, selon le très sérieux site Axios. Le milliardaire prévoirait ainsi de quitter la Maison Blanche à bord de Marine One, l'hélicoptère présidentiel, comme il est d'usage, puis d'Air Force One. Destination : Palme Beach en Floride, où le New-Yorkais compte s'établir, et où l'attendrait un meeting sur un tarmac d'aéroport, comme lors de sa campagne.

Objectif : créer un contraste net à l'image, sur les chaînes d'informations américaines, entre une foule de pro-Trump en liesse et un rassemblement soumis aux règles de distanciation sociale à Washington, estime NBC News. Un moment essentiel pour détrôner dans l'audimat son rival démocrate, mais surtout pour annoncer une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024...