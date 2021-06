92. États-Unis : l'accès au vote, la nouvelle bataille entre démocrates et républicains

publié le 08/06/2021 à 07:15

Les États-Unis ont longtemps eu des problèmes avec le droit de vote. Les combattants pour les droits civiques en ont résolu beaucoup. Mais tout n'est pas réglé. Et nous assistons en ce moment à une bataille terrible entre les États républicains et démocrates sur l'accès au vote.

Ce qui se passe actuellement est suffisamment important pour que Joe Biden prenne la parole sur cette question. "Le droit de vote, ce droit sacré est menacé avec une incroyable intensité. (...) Je vais me battre de toutes mes forces pour empêcher ça", assure le président américain.

En cause : les élus républicains font passer ou tentent de faire passer des centaines d'articles de loi qui restreignent, ou qui rendent plus compliqué, le fait d’aller voter. Pourquoi les républicains veulent-ils durcir les règles ? La mise en cause du vote par correspondance par Donald Trump lors de la dernière présidentielle, à qui il attribue sa défaite, n'y est évidemment pas étrangère...

