États-Unis : Ketanji Brown Jackson à la Cour Suprême, une nomination historique

Le jeudi 7 avril, Ketanji Brown Jackson a été confirmée au Sénat par 53 voix contre 47. En 232 ans, c'est la sixième femme et la première femme noire à accéder à la Cour Suprême des États-Unis, sur les 115 juges qui y ont siégé. Une nomination historique et une victoire politique pour Joe Biden qui a tenu sa promesse de campagne. "C'est une nouvelle étape pour que notre plus haute cour reflète la diversité de l'Amérique", déclarait le président américain sur ses réseaux sociaux.

La Cour Suprême demeure la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Elle tranche sur les grandes décisions de la vie quotidienne, incluant notamment le port d'armes, le droit à l'avortement, le droit des minorités ou encore les élections.

Mais qui est Ketanji Brown ? À 51 ans, la diplômée de droit de Harvard a été avocate et juge fédérale. Elle est ensuite nommée à la cour d'appel pour le circuit du district de Colombia, une fonction prestigieuse dans l'institution judiciaire américaine.

La nomination de Ketanji Brown aura t-elle un impact décisionnel ? Sur les neuf juges présents au sein de la Cour Suprême, six juges sont conservateurs pour seulement trois progressistes. Malgré la victoire symbolique de Ketanji Brown, le rapport de force reste encore déséquilibré pour espérer un réel changement.

