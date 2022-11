Midterms : "On n'a pas soldé la présidentielle de 2020", rappelle Corentin Sellin

Midterms et Donald Trump : Corentin Sellin et Nicole Bacharan sont les invités de Yves Calvi

Traditionnellement défavorables au président en place, les élections de mi-mandat aux États-Unis se déroulent ce mardi 8 novembre. "C'est vrai que c'est extrêmement rare que le parti du président en place gagne des sièges ou même maintienne ses sièges", rappelle Nicole Bacharan, auteure de Grands jours qui ont changé la marche de l'Amérique (Editons Perrin).

Les résultats vont donc être scrutés attentivement, avec en ligne de mire une interrogation sur un retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2024. "On refait le match", assure Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. "On n'a pas soldé la présidentielle de 2020, parce qu'il faut rappeler que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et au contraire, pour lui, il a gagné. Et donc, Joe Biden se retrouve comme un président qui, pour une partie de la population républicaine, est un imposteur illégitime".

Il n'y a d'ailleurs plus aucun doute sur une nouvelle candidature selon le spécialiste. "Il va se présenter, ça c'est certain", affirme-t-il. "Ce n'était pas en doute d'ailleurs, puisqu'il faut estimer qu'il fait campagne depuis 2020. (...) Il déjà levé beaucoup d'argent", explique-t-il.

Pourquoi se présente-t-il aussi tôt ? "Parce que plus la victoire républicaine demain est forte, plus ce sera sa victoire". L'ex-président américain Donald Trump a d'ailleurs déjà promis une "très grande annonce" pour le mardi 15 novembre.

