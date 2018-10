et Ryad Ouslimani

publié le 05/10/2018

Alors que le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, ne cesse de battre des records de gains financiers, en étant le premier patron à amasser une fortune de plus de 100 milliards, les salariés vont eux aussi profiter cette fois-ci des bons résultats du marchand en ligne. Ainsi, le salaire minimum va être réévalué, passant à 15 dollars de l'heure chez Amazon.



La décision intervient sous la pression des critiques et d'un marché du travail concurrentiel dans une période de plein-emploi, a annoncé mardi 2 octobre une hausse du salaire minimum pour ses employés aux États-Unis, une mesure saluée par le gouvernement et les syndicats.

L'augmentation qui prendra effet au 1er novembre, "concernera plus de 250.000 salariés, ainsi que 100.000 employés saisonniers qui seront embauchés à travers le pays pendant les vacances", indique l'entreprise dans un communiqué. La mesure s'appliquera également aux salariés de la chaîne de supermarchés bio Whole Foods, rachetée l'année dernière.