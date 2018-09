publié le 05/09/2018 à 08:35

1.000 milliards de dollars, c'est ce que vaut en bourse la société Amazon, le site de commerce en ligne le plus important du monde. Elle devient, avec Apple, une des entreprises les plus chères au monde.



Mais que signifie cette valeur ? C'est le montant qu'on obtient quand on additionne toutes les actions d'Amazon. C'est ce qu'on appelle sa capitalisation boursière, autrement dit, le prix que quelqu'un aurait à payer s'il voulait racheter Amazon demain matin.

Et le prix d'une entreprise varie en réalité tous les jours, à tous les instants, car le prix d'une action fluctue en fonction de l'offre et la demande. Plus les actions sont demandées, plus leur valeur grimpe. Or, tout le monde veut acheter des titres d'Amazon, dans l'espoir de profiter des bénéfices futurs de l'entreprise. Les grands fonds de pension notamment, qui gèrent l'épargne des Européens, des Américains, des Asiatiques.

Des bénéfices futurs ?

Amazon est très peu rentable aujourd'hui. Elle fait un chiffre d'affaire de 180 milliards de dollars, et seulement quelques petits milliards de bénéfices. Mais la marque est devenue mondiale, elle emploie près de 600.000 personnes, elle en a embauché 130.000 sur la seule année dernière. Et elle a effectué plus de 5 milliards de livraisons... Tous ces chiffres énormes donnent à penser qu'un jour, l'entreprise sera très rentable. Les investisseurs veulent donc monter dans le train dès aujourd'hui. À 1.000 milliards, Amazon est la plus chère du monde, avec Apple. Juste derrière, il y a Google et Microsoft.



Pour avoir une idée du rapport de forces, il faut comparer ces mille milliards avec la valeur d'un géant du commerce traditionnel comme Carrefour, l'un de nos champions nationaux, qui possède plus de 1.000 supermarchés dans le monde, et qui a été créé il y a 60 ans... Eh bien, Amazon vaut 72 fois plus que Carrefour. Cela veut dire qu'Amazon pourrait croquer Carrefour comme un gâteau apéritif, sans même s'en rendre compte.



Amazon vaut en bourse 5 fois plus que son chiffre d'affaires, alors que Carrefour vaut sept fois moins que son chiffre d'affaires. C'est d'une injustice extrême, mais c'est ainsi que les boursiers voient le commerce. Ils ne croient plus dans les magasins physiques, et au contraire survalorisent l'internet.

Et les Français ?

Je vais vous décevoir. Si vous prenez Apple et Amazon - deux entreprises seulement - elles valent à elles deux davantage que la totalité du CAC 40, c'est à dire que les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse ! Cette disproportion est terrifiante, parce qu'elle signe le rapport de force économique entre les deux pays.



En France, l'entreprise la plus chère, c'est le groupe de luxe LVMH, qui valait hier 150 milliards d'euros. C'est une entreprise magnifique, d'une rentabilité exceptionnelle, mais c'est un nain boursier lorsqu'on la compare aux géants américains de l'internet.