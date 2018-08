Amazon souhaite soigner ses salariés pour faire des économies

publié le 10/08/2018 à 12:38

Les prémices d'un rhume se font sentir en plein milieu de l'open space ? Plus besoin de quitter son lieu de travail pour le soigner. C'est la promesse d'Amazon, qui compte créer des cliniques médicales destinées à ses salariés. Une première "clinique pilote" doit ouvrir ses portes dès cette année au sein du siège du géant du commerce en ligne, à Seattle, rapporte un article de CNBC (en anglais) relayé par BFMTV.



Des médecins rémunérés par l'entreprise examineront dans un premier temps un groupe de salariés sélectionnés parmi les 45.000 personnes qui travaillent au siège, avant de s'occuper de l'ensemble du personnel début 2019.

Le geste d'Amazon n'est pas si altruiste qu'il en a l'air. Car grâce à cette initiative, la firme ambitionne de réduire de façon drastique les frais de santé qui lui incombent. En effet, maintenir ses salariés en bonne santé grâce à la médecine préventive évite des séjours à l'hôpital onéreux et des arrêts maladie intempestifs.

Apple et General Motors ont ouvert la voie

Amazon n'est pas un pionnier en la matière. Apple, qui s'affaire à créer son réseau de centres de santé, et General Motors, qui aspire à fournir un accès direct aux soins à ses 24.000 salariés, ont ouvert la voie.



Et au vu des études sur les dépenses des Américains liées aux frais de santé, l'engouement des entreprises à soigner directement ses employés est aisément compréhensible. D'après le Journal of the American Medical Association, les États-Unis déboursent près de deux fois plus que d'autres pays développés. Chaque Américain dépense par exemple 1.433 dollars en produits pharmaceutiques là où les citoyens d'autres pays riches vont débourser entre 466 et 939 dollars.

Explosion des coûts liés à la santé

Une hausse du coût de la santé qui engendre une flambée des primes d'assurance (+10% entre 2000 et 2006), explique BFMTV. La Conférence nationale des législatures des États estime à 18.764 dollars le coût des primes annuelles de couverture santé pour les familles en 2017 (+3% par rapport à 2016).



Cette somme est à la charge de l'employeur à hauteur de 60%. Des salariés en bonne santé sont donc synonyme d'économies importantes pour les entreprises. Et ça, Apple, General Motors et Amazon l'ont bien compris.