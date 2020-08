Meurtre à Monaco : qui a tué le banquier libanais Edmond Safra ?

publié le 01/08/2020 à 09:30

Dans ce nouvel épisode de Crimes Solaires, Jean-Alphonse Richard nous embarque dans un décor de carte postale. Décor d'autant moins propice qu'il s'agit de l'un des endroits les plus sûrs au monde, un petit État de moins de deux kilomètres carrés, coincé entre la France et l'Italie, un rocher qui s'agrippe à la Méditerranée : la Principauté de Monaco.

En 1999, cela faisait treize ans que Monaco n'avait pas connu de meurtre. Et celui-ci est de loin le plus spectaculaire. Un crime qui a frappé les imaginations car la victime était l'un des hommes les plus riches du monde. Un banquier inconnu du grand public mais un financier très influent : le Libanais Edmond Safra.

Mort d'autant plus mystérieuse que le banquier était hautement protégé. Et que sa mort s'est déroulée dans un appartement blindé et fermé comme un coffre-fort...



L'invité de "Crimes solaires"

Lionel Feuerstein, journaliste.