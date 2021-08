États-Unis : il gagne deux fois à la loterie en moins de deux semaines

Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un Américain a été particulièrement chanceux au mois de juillet puisqu'en l'espace de onze jours, il a gagné deux fois à la loterie Mega Millions. Au total, l'homme a remporté plus de 3 millions de dollars.

Le 16 juillet, cet habitant de la Caroline du Sud a remporté 40.000 dollars au Mega Millions, soit environ 34.000 euros. Quelques jours plus tard, le 27 juillet, il remporte plus de 3 millions de dollars, soit quelque 2,5 millions d'euros, rapporte CNN. Les deux fois, l'Américain a joué une grille aléatoire et a raté le jackpot que d'un numéro.

"Je n’arrivais pas à y croire (...) Ma famille était sous le choc lorsque je leur ai annoncé la nouvelle", a confié l'heureux gagnant à nos confrères américains. Ce coup de chance est extrêmement rare. "Les chances de remporter 40.000 dollars en jouant au Mega Million sont d’une sur 931.001 et les chances de remporter 3 millions de dollars sont d’une sur 13 millions", a précisé la South Carolina Education Lottery, responsable des jeux de loterie.

Les deux tickets ont été validés au même endroit : une station-service Murphy USA située à Myrtle Beach.