États-Unis : il braque sa propre banque pour 150 dollars et dépose l'argent sur son compte

C'est une curieuse histoire de braquage comme on en voit rarement. Dans le Delaware, un État de la côte est des États-Unis, un homme âgé de 44 ans a été interpellé par les forces de l'ordre à Wilmington. Et pour cause : il venait de braquer sa propre banque pour voler... 150 dollars, soit 133 euros, qu'il a déposés aussitôt sur son compte.

Armé, l'individu s'est présenté au guichet et a présenté un bout de papier sur lequel était écrit "ceci est un braquage, j’ai besoin de 150 dollars", explique le Daily Mail, relayant un communiqué de la police locale. D'après le témoignage de l’employée de banque, une jeune femme de 25 ans, le suspect a lancé "je suis désolé" avant de partir avec son butin. Il est ensuite sorti de l'établissement pour le déposer sur son compte "depuis le distributeur le plus proche", précise l'hebdomadaire Le Point.

Ce braqueur hors-norme, "identifié comme étant McRoberts Williams", a été arrêté dans un centre commercial, à proximité de la banque, et n’a opposé aucune résistance. L'homme souffre de problèmes psychiatriques et aurait expliqué à la police que "son esprit était contrôlé par une tierce personne via une puce implantée dans son corps", relate le journal britannique.

Placé en détention, McRoberts Williams est poursuivi pour vol au second degré : sa caution a été fixée à 6.000 dollars.