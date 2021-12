Caryl Chessman : le bandit à la lanterne rouge

Le 18 janvier 1948, à 4h30 du matin, le jeune dentiste Thomas Bartle ramène chez elle, en voiture, sa petite amie Ann Plaskowitz. Dans son rétroviseur, il voit une Ford de couleur claire avec une lumière rouge clignotante. Il pense immédiatement à une voiture de police et se gare. Un homme grand et vêtu comme un militaire s'approche et braque un pistolet sur le couple pour leur dévaliser les quelques dollars qu'il avaient sur eux.

Ce même jour, vers 18 heures, un couple flirte en admirant le coucher de soleil et voit la même voiture arriver. Un homme sort du véhicule et braque une arme sur eux pendant qu'il les vole. Le bureau du shérif de Los Angeles enregistre ces deux attaques visant des couples en voiture.

Le 19 janvier, l'affaire du bandit à la lanterne rouge prend une toute autre allure. Jarnigan Lea, 34 ans, militaire dans la Navy et sa fiancée Régina Johnson, 36 ans, sont surpris par un homme qui tient une arme et une lampe torche. Il dépouille le militaire, entraîne Régina dans sa voiture et la viole. Le shérif fait doubler les patrouilles.

Nos invités

Fabrice Epstein, avocat et auteur du livre « Rock n’Roll Justice » aux éditions de la manufacture de livre

Simon Grivet, historien et spécialiste des Etats-Unis. Maitre de conférence à l’Université de Lille. Il a consacré sa thèse sur la peine de mort en Californie et le cas de Chessman