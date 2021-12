Arnaque : attention aux piratages de données bancaires sur internet

Les arnaques sur internet touchent plus de monde qu'on ne pourrait le penser.

Malgré les appels à la prudence, nous sommes encore trop nombreux à nous faire pirater nos données bancaires. Alors que les derniers achats sur internet vont être effectués à 10 jours de Noël, les tentatives de piratages sont plus fréquentes.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plus jeunes font moins bien que leurs ainés. La génération des "digital natives" - nés avec internet - n'a aucune méfiance vis à vis des risques d'arnaques sur internet ou sur les téléphones portables. 1/4 des 18-24 ans reconnaissent avoir révélé des informations financières personnelles en répondant à un appel téléphonique ou en cliquant sur un lien de sms. Leurs aînés ne sont que 9% à s'être fait piéger.

Il faut dire que de nombreuses arnaques pour voler les données bancaires passent par les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Facebook, Instagram sur lesquels se trouvent les plus jeunes. Le risque est que cela passe par un univers plus intime, un cercle de confiance en apparence.

Les jeunes sont aussi plus tentés par les placements à risque comme les crypto-monnaies qui peuvent cacher parfois des escroqueries et où les acteurs institutionnels sont moins connus. 15% des 18-24 ans ont investi dans des placements qui étaient des escroqueries contre 6% pour le reste de la population.

Alors un conseil : on ne donne pas ses coordonnées bancaire en ligne ou au téléphone et on n'appelle pas un numéro de téléphone suggéré dans un mail ou un sms.