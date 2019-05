et AFP

publié le 30/05/2019 à 21:39

Nicholas Jones, 19 ans, avait pris la fuite le 4 mai alors qu'un agent lui demandait de s'arrêter sur une aire de stationnement, dans le comté de Saint Johns (nord-est de la Floride). Environ une heure après les faits, l'homme a appelé le numéro d'urgence aux États-Unis, le 911, selon le bureau du shérif local cité par le journal Florida Times-Union. "À quoi on vous paye ?", s'est-il insurgé auprès de la personne ayant répondu à son appel, qui a été enregistré.



L'opérateur lui demandant de clarifier, il a poursuivi : le policier "a braqué ses lumières sur moi, il s'est placé derrière moi et au moment où il marchait vers ma voiture, j'ai fait demi-tour et je suis passé à côté de lui."

L'homme, présumant que sa plaque d'immatriculation devait avoir été signalée, s'est ensuite étonné de ne pas avoir été arrêté après être passé devant quatre autres policiers. "Qu'est-ce que vous fichez ?", a-t-il demandé, outré.

L'appel a ensuite pu être identifié et M. Jones, qui a dit avoir agi ainsi car il pensait que ce serait "marrant", a finalement été arrêté le lendemain pour conduite dangereuse, délit de fuite et usage abusif d'un numéro d'urgence.