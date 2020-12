États-Unis : il achète 200 PS5 et empoche 40.000 dollars en une semaine

publié le 30/11/2020 à 15:03

C'est ce qui s'appelle avoir du nez. La PS5, sortie le 12 novembre dernier, s'est rapidement retrouvée en rupture de stock partout dans le monde. Un jeune américain, habitué des reventes sur Internet, a saisi l'occasion et a acheté 221 consoles de jeux et a ainsi réalisé plus de 40.000 dollars de bénéfices.

"Je sais comment se passe les sorties ou reventes de baskets, et ce sont des procédures très similaires", a expliqué Mike, âgé 22 ans. "Alors je savais exactement quoi faire", a rapporté le site américain Business Insider. En effet, de nombreux gamers étaient en demande à la sortie de la dernière console de Sony. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas précommandée, l'objet s'est rapidement fait rare.

Le jeune américain a donc utilisé une technique qui est désormais très répandue dans le monde des sneakers. Et il faut s'y connaître en informatique. Les revendeurs, comme lui, qui ont réussi à acheter des PS5 ont utilisé des robots ou des logiciels de script, un langage de programmation, qui permettent d'accélérer le processus de paiement en ligne.

La PS5 est vendu au prix de 499,99$ aux États-Unis, tandis que l'édition numérique coûte 399,99$. Mais étant donné sa rareté, le prix est rapidement monté jusqu'à 1.000$ sur les sites de revente comme eBay, StockX et Instagram. Une aubaine pour les revendeurs.

Bien que Mike ait encore quelques unités en stock, le jeune américain est convaincu qu'elles n'auront aucun problème à se vendre, surtout à l'approche des vacances.