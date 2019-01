Le FBI a enquêté sur Donald Trump pour savoir s'il travaillait pour la Russie

et AFP

publié le 12/01/2019 à 19:10

En 2017, le FBI a ouvert une enquête afin de déterminer les liens exacts entre Donald Trump et la Russie. Le New York Times a diffusé de nouvelles révélations au sujet de ces investigations, a-t-on appris samedi 12 janvier. Donald Trump, qui ne manque pas une occasion de critiquer ce journal, a vivement réagi sur Twitter.



"Wow, je viens d'apprendre dans le défaillant New York Times que les anciens dirigeants corrompus du FBI, presque tous limogés ou forcés de quitter l'agence pour de très mauvaises raisons, ont ouvert une enquête sur moi, sans aucune raison ni preuve, quand j'ai viré ce menteur de James Comey, une vraie ordure", a tweeté de bon matin le président des États-Unis.

Selon le New York Times, l'enquête de la police fédérale américaine a été rapidement fusionnée avec celle ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain à l'élection présidentielle de 2016.

Toujours selon le New York Times, le FBI a eu des soupçons sur d'éventuels liens de Donald Trump avec la Russie dès la campagne présidentielle de 2016. Mais il n'a pas ouvert d'enquête jusqu'à ce que le président limoge James Comey, qui avait refusé de lui prêter allégeance et de mettre fin à de premières investigations sur une éventuelle collusion avec la Russie.