et AFP

publié le 14/09/2019 à 06:35

Une enquête a été ouverte par le département américain de la Justice sur les abus sexuels dans les sports olympiques du pays. Elle se penchera sur les défaillances au sein des instances sportives notamment dans la gymnastique, d'après une information du Wall Street Journal vendredi 13 septembre.

Les investigations sont menées en raison du scandale Larry Nassar. Ce dernier, alors médecin de l'équipe américaine, a agressé entre 1996 et 2014 plus de 350 gymnastes, parmi lesquelles les championnes olympiques Gabrielle Douglas, Aly Raisman et Simone Biles. La plupart des victimes, des deux sexes, étaient mineures. Il a été condamné à la perpétuité.

Selon le Wall Street Journal, des procureurs auraient déjà interrogé des témoins et recueilli des documents auprès du US Center for Safesport, un organisme mis en place il y a deux ans pour traiter les informations faisant état d'abus dans le sport aux États-Unis. Le Comité olympique américain n'a pas confirmé cette information.

Différentes fédérations olympiques américaines ont été ébranlées par une série de scandales relatifs à des abus sexuels depuis plus de dix ans. Les équipes de taekwondo, natation, patinage et judo, entre autres, ont ainsi fait l'objet de graves allégations et ont été critiquées pour leur incapacité à gérer ces situations.