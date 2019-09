et Philippe Corbé

publié le 13/09/2019 à 20:13

En observant les images de Google Maps afin de repérer des maisons, un internaute a aperçu une voiture submergée par l'eau et a résolu une affaire vieille de 22 ans.

William Moldt était âgé de 40 ans quand il a disparu de Lantana, en Floride, le 7 novembre 1997, alors qu'il rentrait chez lui après une soirée en boîte de nuit. La police avait alors ouvert une enquête, mais l'affaire, fautes d'éléments, a été classée, révèle la BBC.

22 ans plus tard, la police est contactée après la découverte d'un internaute qui, en naviguant sur Google Maps, a aperçu une voiture dans un étang du Moon Bay Circle, à Wellington. Les policiers ont alors extrait le véhicule de l'eau et y ont découvert des restes de squelette. Ils ont été identifiés, une semaine plus tard, comme appartenant à William Moldt. Ses proches ont été prévenus.

Le rapport de la base de donnée en ligne Charley Project a déclaré que "le véhicule était clairement visible sur une photo satellite Google Earth de la région depuis 2007, mais personne ne l'avait remarqué jusqu'en 2019". William Moldt aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait atterri dans l'étang, a déclaré le bureau du shérif du comté de Palm Beach à la BBC.