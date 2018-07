et AFP

publié le 26/01/2018 à 12:04

"Je viens de signer votre arrêt de mort", a lancé la juge Rosemarie Aquilina lorsqu'elle a prononcé une peine allant de 40 à 175 années de prison pour sept chefs d'inculpation à l'encontre de Larry Nassar, mercredi 23 janvier. Cette sentence s'ajoute à une condamnation à 60 ans de réclusion pour pédopornographie, un autre volet de l'affaire qui a secoué le monde de la gymnastique américaine ces dernières années.



"Vous ne méritez pas de sortir un jour de prison", a expliqué la juge, estimant que "partout ou vous irez, les plus vulnérables seront détruits". Rosemarie Aquilina a plusieurs fois remercié les "survivantes" (160 au total) qui se sont succédé pour témoigner lors de ce procès hors-norme tenu à Lansing (dans l'État du Michigan, au nord des États-Unis). Comme un épisode de série télévisée à succès, les derniers instants du procès ont été diffusés en direct sur les chaînes d'information du pays. La salle, comble, a applaudi quand elle a quitté le prétoire.

La juge Rosemarie Aquilina Crédit : Carlos Osorio/AP/SIPA

Pour une enquête indépendante

Dans une courte déclaration, Larry Nassar s'est tourné vers ses victimes pour s'excuser de "la douleur, le traumatisme et la destruction émotionnelle" qu'il leur avait fait subir. Le médecin, considéré comme un "faiseur de miracles", a pourtant agi en toute impunité pendant deux décennies, alors que l'Amérique dominait la gymnastique mondiale, jusqu'aux premières révélations en 2016.

Le Dr Nassar a "profité de nos passions et de nos rêves", a lancé Aly Raisman, championne olympique aux Jeux de Londres et de Rio, aujourd'hui âgée de 23 ans. Ses coéquipières, Jordyn Wieber, Simone Biles, Gabby Douglas et McKayla Maroney, ont toutes révélé avoir été ses victimes. La championne réclame une enquête indépendante pour briser l'omerta dans le milieu, impliquant la fédération de gymnastique américaine par exemple, où trois dirigeants ont récemment démissionné.

Réaction des victimes et de leurs proches au moment du verdict de la juge Rosemarie Aquilina Crédit : Carlos Osorio/AP/SIPA

Les excuses du Comité olympique américain

Quelques minutes seulement après l'énoncé du verdict par la juge, Scott Blackmun, directeur général du Comité olympique américain (l'Usoc) a présenté ses excuses aux athlètes et annoncé qu'une commission d'enquête indépendante allait être mise en place pour "déterminer comment des abus d'une telle ampleur ont pu ne pas être détectés pendant aussi longtemps".



L'Usoc, présenté comme le comité olympique national le plus puissant au monde par son budget, comme par ses résultats dans les JO, a promis de changer profondément "la culture" de la gymnastique. Comment ? Cela reste encore à être déterminé.