Ce lundi 20 septembre, le gouvernement du président Joe Biden a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur les images provenant de Del Rio au Texas, montrant littéralement des gardes-frontières à cheval en train de chasser des migrants.

Ces images "de mauvais traitements de migrants haïtiens le long de la frontière sont horribles et très dérangeantes", a estimé dans un communiqué l'élu démocrate Bennie Thompson, qui préside la commission sur la Sécurité intérieure à la Chambre des représentants. "C'est horrible à regarder", a reconnu la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki lors d'un point-presse. "Je ne connais pas le contexte, mais je ne vois pas dans quel cadre ce serait approprié", a-t-elle ajouté.

Les faits remontent à dimanche 19 septembre. Des patrouilles équestres avaient été déployées près du fleuve Rio Grande, où des milliers de migrants, dont une majorité d'Haïtiens, campent dans l'espoir d'être admis aux États-Unis, a expliqué à la presse le chef des gardes-frontières Raul Ortiz. "Je leur ai demandé de chercher si des individus étaient en détresse", a-t-il ajouté.

Selon l'auteur des clichés Paul Ratje, cinq ou six agents à cheval sont arrivés et ont demandé aux migrants de retourner au Mexique. "La situation était tendue, et les migrants ont commencé à courir pour les contourner", rapporte-t-il. "Je n'ai pas vu de coups de fouet, mais les agents ont fait tournoyer leurs rênes", a-t-il raconté.