Migrants : SOS Méditerranée lance un appel "à tous les Etats européens pour aider l'Italie"

Le navire de secours en mer Ocean Viking a fait la demande ce lundi 2 août aux autorités maritimes compétentes de l'attribution d'un port sûr pour accueillir 555 migrants sauvés en mer ce week-end par SOS Méditerranée. Malte a donné une réponse négative à l'ONG, tandis que la Libye et la Tunisie n'ont pas répondu. Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG SOS Méditerranée, lance un appel "à tous les Etats européens pour aider l'Italie", zone centrale pour l'accueil de migrants.

"La situation est intenable à bord. Nous avons 114 mineurs dont 14 qui ont moins de 12 ans, s'inquiète la directrice adjointe de l'ONG. Nous avons aussi des femmes enceintes, la situation est très précaire, les conditions se détériorent", poursuit-elle. Plus tôt dans le week-end, ces migrants avaient été sauvés par l'organisation durant 6 interventions "très risquées sur des embarcations qui pouvaient s'effondrer d'une minute à l'autre", assure-t-elle.

"Il faut trouver une solution le plus rapidement possible et nous octroyer un port qui soit le plus proche possible et dans les meilleurs délais", a conclu Fabienne Lassalle s'inquiétant également de la "houle qui s'intensifie." Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les départs de migrants, les interceptions et les arrivées en Méditerranée centrale sont en augmentation cette année et au moins 1.113 personnes sont mortes en Méditerranée au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l'Europe.